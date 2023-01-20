Полиция Бразилии начала операцию по выявлению причастных к беспорядкам 8 января 2023 года Фото: REUTERS

Полиция Бразилии в пятницу, 20 января, начала операцию по выявлению причастных к беспорядкам, которые произошли в стране 8 января 2023 года. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте ведомства, где уточняется, что в рамках операции проходят обыски в ряде штатов.

«Федеральная полиция утром в пятницу начала первый этап операции под названием Lesa Pátria с целью выявления людей, которые участвовали, финансировали или поддерживали события 8 января в городе Бразилиа», - сказано в релизе.

Отмечается, что в общей сложности Федеральный Верховный суд Бразилии выдал восемь ордеров на задержание, а также 16 ордеров на проведение обысков. Сообщается, что данная операция затронет такие штаты как Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Сан-Паулу, Гояс, Мату-Гросу-ду-Сул, а также федеральный округ, с входящей в его состав столицей Бразилиа.

Напомним, в начале января этого года сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, выступающие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, заняли здания Верховного суда, а также Конгресса и резиденции главы государства, разграбив их. Полиция при помощи светошумовых гранат и перцового газа смогла взять ситуацию под свой контроль, задержав 400 человек.