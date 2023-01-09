Власти Бразилии подавили беспорядки в столице страны, задержаны 400 человек

Масштабные протесты и беспорядки проходили в городе Бразилия Фото: REUTERS

Полиция Бразилии при помощи светошумовых гранат и перцового газа сумела взять под свой контроль захваченные протестующими административные здания в столице. Информацию об этом распространила бразильская газета Folha.

По данным губернатора региона, к настоящему моменту задержаны более 400 человек, всех их подозревают в целом ряде преступлений (прежде всего, в участии в массовых беспорядках).

Ожидается, что многие из задержанных сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вскоре будут арестованы. Им 8 января 2023 года удалось на некоторое время захватить здание парламента страны и бразильского Верховного суда.

Протестующие были недовольны итогами прошедших в стране осенью минувшего года президентских выборов, согласно которым пост президента переходил от правого политика Болсонару (его неоднократно даже неформально называли "бразильским Дональдом Трампом") с политику левых взглядов Луле да Силве.

Стоит также отметить, что Болсонару уже поспешил заявить о том, что никакого отношения к организации каких-либо массовых беспорядков он не имеет. Политик фактически открестился от своих сторонников и сообщил, что участники протестных акций в его поддержку нарушили законодательство Бразилии и так или иначе должны будут понести за это ответственность.