Бывший вице-канцлер Австрии заявил, что власти ФРГ умалчивают правду о дефиците газа Фото: REUTERS

Власти Германии "боятся" сообщить немцам "правду об истинном" положении цен на газ и электричество в условиях дефицита энергоресурсов. Такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Он считает, утверждения о том, что Россия перекрыла газовый кран Европе, это неправда. "Россия хотела и была готова продолжать поставки газа в ЕС и Германию. Однако Украина и Польша предотвратили дальнейшие трубопроводные поставки, а "Северный поток" был уничтожен, при этом россияне не были допущены к расследованию. "Северный поток — 2" выведен из эксплуатации по решению Германии", - предполагает Штрахе. По мнению бывшего вице-канцлера, немецкое правительство "не говорит народу правду" о реальных условиях дефицита энергии. Штрахе оценивает положение ФРГ так, что дело может дойти до сбоев в промышленности и отключений электричества. "Потому что тогда им пришлось бы признать, что они сами несут ответственность за это негативное развитие", - считает Штрахе.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц 11 октября 2023 года обратился к гражданам Германии во время выступления в Берлине на мероприятии, посвященном машиностроению в Германии, и заявил, что в состоянии энергетического кризиса страна сможет благополучно пережить зиму. Условием стойкости в зимний период лидер Германии назвал адаптивность граждан, компаний и политиков к текущей экономической ситуации.

Канцлер также напомнил, что Германия почти заполнила свои хранилища газом. На данный момент резервы заполнены на 95%. В ближайшем будущем политик прогнозирует экономическую диверсификацию в связи с тем, что ФРГ вновь не ожидает поставок энергоресурсов из России.