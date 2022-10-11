Шольц заявил, что адаптация к новым условиям поможет Германии пережить зиму Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Берлине на мероприятии, посвященном машиностроению в Германии, заявил, что в состоянии энергетического кризиса страна сможет благополучно пережить зиму. Условием стойкости в зимний период лидер Германии назвал адаптивность граждан, компаний и политиков к текущей экономической ситуации.

"Я рад сказать вам сегодня: если мы все продолжим адаптироваться к изменившейся ситуации - граждане, компании и политики, то мы благополучно переживем эту зиму", - сказал Шольц.

Канцлер также напомнил, что Германия почти заполнила свои хранилища газом. На данный момент резервы заполнены на 95%. В ближайшем будущем политик прогнозирует экономическую диверсификацию в связи с тем, что ФРГ вновь не ожидает поставок энергоресурсов из России.

Германия рассматривает новые предложения по ценам на газ. Это происходит в рамках плана Еврокомиссии по формированию новых партнерских отношений с Чили и Мексикой, а в перспективе с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР). Позднее ратификация соглашений о свободной торговле должна расшириться также на Индию и Австралию.

Помимо этого ФРГ анонсировала механизм сдерживания цен на газ, согласно которому правительство выделит 200 млрд евро.

При этом некоторые исследователи экономического состояния Германии заявляют, что с начала 2022 года в стране обанкротились 760 компаний, что на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года.