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НовостиОбщество23 января 2023 10:32

Российский Tetra Pak помог перезапустить отечественное производство упаковки

Вице-премьер Абрамченко сообщила, что российский Tetra Pak помог перезапустить отечественное производство упаковки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Виктория Абрамченко

Виктория Абрамченко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское подразделение шведско-швейцарский компании Tetra Pak помогло перезапустить отечественное производство упаковки. Об этом сообщила вице-премьера РФ Виктория Абрамченко.

Как сообщила Абрамченко, филиал Tetra Pak в России на данный момент вышел на промышленное использование картона в виде основы для детского питания. Тем не менее, по ее словам, производители чая и кофе испытывают сложности с наличием фильтр-бумаги, а также ниточек для пакетиков с чаем. Кроме того, производителям консервов нужны кольца для жестяных банок.

Абрамченко отметила важность сбора производителей пищевой продукции, а также производителей в единую цепочку. Кроме того, как она заявила, профильные ведомства способны решить проблему по каждому направлению при помощи параллельного импорта или за счет использования поставок из дружественных стран, а также возможно и производство внутри России.

«Важно собрать производителей пищевой продукции и производителей сопутствующих материалов и упаковки в единую цепочку … Сейчас коллеги из профильных ведомств составляют дорожные карты по каждому направлению», - приводит агентство РИА Новости слова вице-премьера.