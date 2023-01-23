Психолог объяснила, почему возникает необходимость заедать стресс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Привычка заедать стресс знакома многим. Подобное поведение помогает справиться с негативными эмоциями и пережить сложные моменты.

Психолог сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского, старший куратор психотерапевтического онлайн-проекта для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья «Такой как мы», куратор ознакомительного курса «Познай себя» Елена Богатова подтверждает, что заедание – это психологическая реакция. Оно позволяет подавить первичные эмоции, полученные в результате негативного события.

- Но когда ситуация длительная, то подавленные эмоции продолжают напоминать о себе и их необходимо накрыть чем-то «сверху», - рассказывает эксперт «Спорт-Экспрессу».

По этому принципу еда становится спасением от негатива. При этом чем вкуснее пища, тем быстрее она помогает забыться, а еще позволяет снизить вровень тревожности.

Но работает такой способ не долго. Через непродолжительное время негативные эмоции снова начнут напоминать о себе и придется опять отправляться к холодильнику.

Эксперт советует не заедать, а учиться развивать эмоциональный интеллект. То есть, понимать, почему возникает та или иная эмоция и «проживать» ее.