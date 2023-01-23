В Италии заявили, что полностью откажутся от российского газа зимой 2024-2025 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Италия сможет полностью отказаться от российского природного газа зимой 2024 - 2025 года. Такое заявление в понедельник, 23 января, сделал глава крупнейший итальянский нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци.

«Перспективы обнуления поставок российского газа в Италию? Я настроен положительно, зимой 2024-2025 года ... Продолжая в том же духе, дело идет в правильном направлении», - приводит информагентство Askanews слова главы нефтегазовой группы.

Дескалци, будучи с визитом в Алжире, подтвердил, что в рамках работы по отказу от российского газа Италия делает серьезную ставку на сотрудничество с Алжиром, отметив, что страна ежегодно обновляет свои договоренности с этой страной по объемам поставок голубого топлива.

«Всего два года назад Алжир поставлял Италии около 21 миллиарда кубометров, сейчас он дает 25 миллиардов, а будущем году мы дойдем до 28 миллиардов», - заявил он, назвав также Алжир стратегическим партнером Италии.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

США заявили о готовности продолжать конкурировать с Китаем (подробнее)