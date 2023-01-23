Лавров заявил, что война Запада с Россией уже не гибридная Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя происходящее на сегодняшний день Украине, заявил, что сейчас можно сказать, что война западных стран с Россией уже не гибридная, а почти настоящая.

«Это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, указывая на то, что происходит на сегодняшний день на Украине.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ выразил надежду, что западные страны осознают тупиковость своей политики на европейском континенте. Однако, как писал сайт KP.RU, по словам Лаврова, в настоящее время признаков здравомыслия «по ту сторону баррикад» не видно.

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