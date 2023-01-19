Лавров: Россия надеется, что на Западе осознают “тупиковость” своей политики

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия разделяет надежды Белоруссии на то, что на Западе осознают тупиковость своей политики на европейском континенте, но в настоящее время признаков здравомыслия "по ту сторону баррикад" не видно, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы разделяем надежду наших белорусских друзей о том, что… придет осознание тупиковости подобной политики, которую проводит Запад на европейском континенте… но пока мы не видим каких-либо признаков здравомыслия на той стороне баррикады…", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Минске по результатам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Ранее Сергей Лавров заявил, что о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским пока не может быть и речи.

Также ранее глава МИД РФ выразил мнение, что Запад ввел санкции против России в расчете на революцию в стране с последующим смещением политического руководства.