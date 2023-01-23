Школьница попросила полицейских провести ДНК-тест праздничного печенья, чтобы доказать существование Санта-Клауса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В штате Род-Айленд (США) 10-летняя девочка отправила письмо в отделение полиции с просьбой провести ДНК-экспертизу остатков рождественского печенья, чтобы доказать существование Санта-Клауса.

Утром 25 декабря 2022 года года школьница из Камберленда нашла возле своей рождественской елки надкусанное праздничное печенье и кусочки моркови. Девочка собрала все эти угощения в пакеты и направила их местному шерифу в качестве возможного доказательства того, что Санта-Клаус существует.

Глава местной полиции сразу же поручил своему следственному отделу направить эти “вещдоки” в отдел судебных наук штата Род-Айленд для проведения анализа. В ближайшее время сотрудники получат итоги исследования.

Ранее два британских археолога из Оксфордского университета выяснили, что обломок лобковой кости, почитавшийся как одна из мощей святого Николая Угодника, датируется ориентировочно IV веком нашей эры. Это может служить аргументом, что она действительно принадлежит этому святому, давшему начало рождественскому персонажу Санта-Клаусу.