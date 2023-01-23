Шахматист Карякин дал прогноз на исход спецоперации на Украине

Сергей Карякин Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Российская специальная военная операция на Украине должна завершиться успехом. Соответствующий прогноз дал шахматист, гроссмейстер, участник матча на первенство мира Сергей Карякин в беседе с РИА Новости.

По его словам, другого выбора у страны попросту нет.

"Я в это верю, и у нас нет выбора - во всех смыслах этого слова", - аргументировал Карякин.

При этом шахматист отказался рассуждать на тему, что можно было бы улучшить в действиях российских войск. По его словам, "в руководстве страны сидят умные люди", которые сами "все видят".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент государства Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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