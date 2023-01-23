В Тюменской области на поддержку промышленности направят более 590 миллионов рублей

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Директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков пояснил, что почти 600 миллионов рублей планируется израсходовать на реализацию региональной госпрограммы «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности».

Сто миллионов рублей из этой суммы предполагается направить на возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, которые промышленные предприятия региона заключили с российскими кредитными организациями, и субсидирование развития лизинга оборудования.

Еще 220 миллионов рублей из областного бюджета направят на возмещение затрат части стоимости заказанного и оплаченного оборудования, работ, услуг, а также других ресурсов.

Свыше 22 миллионов рублей будет использовано в текущем году для развития муниципальных индустриальных площадок. На содействие продвижению продукции тюменских производителей потратят свыше 19 миллионов рублей. Региональный фонд развития промышленности будет докапитализирован на 46 миллионов рублей, в том числе порядка 14 миллионов поступит из федерального бюджета.

«Одним из важнейших результатов реализации региональной программы «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности» в 2023 году должен стать рост такого важного показателя, как объем инвестиций в основной капитал, до более чем 300 миллиардов рублей», – заявил Антон Машуков.