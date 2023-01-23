Эстония рассчитывает на компенсацию от ЕС в 400 млн евро за военную помощь

Брюссель направит компенсацию Эстонии не позднее 2027 года Фото: REUTERS

Эстония намерена получить компенсацию своих расходов на военную помощь Украине от Евросоюза в размере 400 млн евро. Об этом информирует телекомпания ERR со ссылкой на представителя Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны республики Катри Раудсепп.

По словам Раудсепп, в Брюсселе пока утвердили компенсацию для Таллина в 156 млн евро. Согласно распоряжению эти средства поступят в бюджет Эстонии Эти средства не позднее 2027 года. Представитель Госцентра отметил, что средства поступят на укрепление национального оборонного потенциала.

"Решение выделить эти деньги Эстонии уже принято, но физически эти деньги будут возвращены в течение нескольких лет, так как есть определенные графики выплаты компенсации государствам-членам", - подчеркнула представитель эстонского Госцентра оборонных инвестиций.

В ближайшее время эстонские власти планируют направить заявки на компенсацию за счет европейских фондов и других пакетов помощи Украине. Речь идет в частности о возмещении последнего транша в размере 113 млн евро.

Напомним, Эстония заявила о намерении направить Украине крупнейший с начала российский спецоперации пакет военной помощи. Его объем составит 113 миллионов евро.

Как сообщается на сайте эстонского правительства, новый пакет включает гаубицы, снаряды, машины поддержки артиллерии и гранатометы. С учетом этой поставки общий объем военной помощи Киеву от Таллина достигнет 370 миллионов евро, что составляет более 1% от ВВП Эстонии, отмечается в сообщении.