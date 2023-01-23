Медведев заявил, что спецоперация на Украине была вынужденной мерой и ответом на агрессию США

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная спецоперация на Украине стала вынужденной мерой и ответом на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Наша партия должна оказать помощь людям в мире понять, что та специальная военная операция… стала вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов… мир действительно вплотную из-за того, что происходило, подошел к угрозе третьей мировой войны", - отметил политик.

Ранее Медведев заявил, что спецоперация на Украине не может быть моментальной. Есть определенные планы того, каким образом разворачиваются подобные операции, отметил политик.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 января 2023 года публикует сайт KP.RU.