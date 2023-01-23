Политолог оценил вероятность изменения позиции Турции по украинскому кризису

Политолог Леви заявил, что Эрдоган перед выборами продолжит играть и на Запад, и на Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии президентских выборов в республики не будет менять свою позицию в отношении украинского кризиса, пытаясь сохранять баланс между Западом и Россией. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал политолог Дмитрий Леви.

Специалист отметил, что во внутриполитической жизни Турции тематика Украины не является ведущей, поэтому турецкий лидер «не станет подстраиваться под повестку и что-то менять». «Сейчас он пытается играть и на Запад, и на Россию, ведь наша страна сегодня является для Турции серьезным экономическим партнером, позволяющим получать сверхприбыли за счет трансляции европейского трафика», - заявил политолог.

Леви заявил, что тем временем и западные страны не могут отказаться от участия Турции в составе Североатлантического альянса. Таким образом, как отметил политолог, для турецкого президента сложилась уникальная ситуация независимости от двух сторон.

Ранее сообщалось, что выборы в Турции могут перенести на 14 мая 2023 года. Как писал ФАН, об этом сообщила председатель депутатской группы правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Озлем Зенгин.