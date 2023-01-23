Эксперт предупредил о возможном отключении смартфонов в России Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Россияне могут остаться без работающих смартфонов. А причиной тому многочисленные санкции. Об отключении гаджетов речь идет с 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ. Если это произойдет, то прежде всего пострадают владельцы смартфонов на базе Android и iOS.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко уверен, что формально можно признать, россияне ходят с "кирпичами". И окончательно ситуацию спасает только параллельный импорт.

А вот с отечественным софтом дела обстоят не очень хорошо. Если гаджеты все таки будут отключены, то пока рассчитывать на отечественные разработки не приходится, все они провалились.

- Мы полностью зависим от китайских товарищей, от того, согласятся ли они ставить наше программное обеспечение на свое "железо", - цитирует слова Клименко сайт mk.ru.

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