Герасимов заявил, что систему подготовки мобилизованных исправляли "на ходу"

Глава Генштаба РФ Герасимов сказал, что масштабных мероприятий в России не было со времен ВОВ Фото: REUTERS

Подготовка мобилизованных не была полностью адаптирована под "современные экономические отношения", в связи с чем пришлось исправлять процессы "на ходу", признался начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в интервью изданию aif.ru.

"Неoбходимо отметить, что система мoбилизационной подготовки в нашей стране oказалась не пoлностью адаптирована под нoвые современные экономические отношения. Поэтoму пришлось все исправлять на хoду", - сказал он.

Он отметил, что благодаря слаженной работе Генштаба РФ и муниципальными властями удалось призвать на службу 300 тыс. граждан из запаса. Таких масштабных мероприятий, по его словам, в плане частичной мобилизации не было со времен Великой Отечественной войны.

Напомним, глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил, что некоторые участники СВО, которые уже задействованы на линии соприкосновения, до сих пор не получили выплаты. Он обратился к российскому лидеру с просьбой разобраться в этом вопросе.

Кроме того, он указал на проблемы с зимней экипировкой у участников спецоперации в Украине. Путин после выступления главы СПЧ Фадеева о сложностях с экипировкой в ходе спецоперации попросил представить всю информацию и ответил, что в Кремле разберутся с этим.