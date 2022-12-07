Глава СПЧ попросил Владимира Путина разобраться с выплатами военнослужащим

Глава СПЧ Фадеев заявил, что некоторые участники спецоперации на фронте еще не получили выплаты Фото: REUTERS

Глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил, что некоторые участники СВО, которые уже задействованы на линии соприкосновения, до сих пор не получили выплаты. Он обратился к российскому лидеру с просьбой разобраться в этом вопросе.

"Как сообщает наш новый член СПЧ Александр Коц, в зоне СВО есть люди, которым вообще ничего не перечислили, не пришли региональные доплаты. Это не массовое явление, но с каждым случаем необходимо разбираться", - заявил Валерий Фадеев на СПЧ.

Кроме того, он указал на проблемы с зимней экипировкой у участников спецоперации в Украине. Путин после выступления главы СПЧ Фадеева о сложностях с экипировкой в ходе спецоперации попросил представить всю информацию и ответил, что в Кремле разберутся с этим.

"По поводу проблемы с экипировкой, мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы вас просил просто дать дополнительную информацию. Обязательно с этим разберемся и как можно быстрее", - сказал Путин.

Напомним, Владимир Путин в четверг, 17 ноября 2022 года, принял решение обновить состав совета по правам человека (СПЧ). Среди новых членов Совета по правам человека десять человек, в том числе спецкор KP.RU Александр Коц, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие.

Ранее стало известно, что мобилизованные граждане столкнулись с массовыми отказами или ошибками в банках в связи с предоставлением кредитных каникул. К такому выводу пришли журналисты издания "КоммерсантЪ". Учреждения признают наличие проблем, однако не видят в этом нарушения закона.