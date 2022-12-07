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НовостиПолитика7 декабря 2022 14:25

Глава СПЧ попросил Владимира Путина разобраться с выплатами военнослужащим

Глава СПЧ Фадеев заявил, что некоторые участники спецоперации на фронте еще не получили выплаты
Владимир РОМАНЕНКО
Глава СПЧ Фадеев заявил, что некоторые участники спецоперации на фронте еще не получили выплаты

Глава СПЧ Фадеев заявил, что некоторые участники спецоперации на фронте еще не получили выплаты

Фото: REUTERS

Глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил, что некоторые участники СВО, которые уже задействованы на линии соприкосновения, до сих пор не получили выплаты. Он обратился к российскому лидеру с просьбой разобраться в этом вопросе.

"Как сообщает наш новый член СПЧ Александр Коц, в зоне СВО есть люди, которым вообще ничего не перечислили, не пришли региональные доплаты. Это не массовое явление, но с каждым случаем необходимо разбираться", - заявил Валерий Фадеев на СПЧ.

Кроме того, он указал на проблемы с зимней экипировкой у участников спецоперации в Украине. Путин после выступления главы СПЧ Фадеева о сложностях с экипировкой в ходе спецоперации попросил представить всю информацию и ответил, что в Кремле разберутся с этим.

"По поводу проблемы с экипировкой, мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы вас просил просто дать дополнительную информацию. Обязательно с этим разберемся и как можно быстрее", - сказал Путин.

Напомним, Владимир Путин в четверг, 17 ноября 2022 года, принял решение обновить состав совета по правам человека (СПЧ). Среди новых членов Совета по правам человека десять человек, в том числе спецкор KP.RU Александр Коц, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие.

Ранее стало известно, что мобилизованные граждане столкнулись с массовыми отказами или ошибками в банках в связи с предоставлением кредитных каникул. К такому выводу пришли журналисты издания "КоммерсантЪ". Учреждения признают наличие проблем, однако не видят в этом нарушения закона.