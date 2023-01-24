В США заявили о страхе за Украину после выхода французского романа о Путине

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Обозреватель The New York Times (NYT) Констан Мее считает, что роман французского писателя и журналиста Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» может изменить национальную политику в отношении Украины из-за описания президента России Владимира Путина, чего испугались западные страны.

Как сказано в статье, в книге можно увидеть «симпатический портрет российского лидера и, по словам критиков, вызывает опасения из-за того, что может повлиять на национальную политику в отношении украинского конфликта».

Отмечается, что литература и до сегодняшнего дня остается поводом политических обсуждений во Франции, а автора романа после публикаций книги начинают приглашать на телевидение в виде эксперта по вопросу украинского кризиса. В материале также говорится о том, что благожелательно описанный образ российского президента говорит о мягком отношении к российскому лидеру и о возможности перемен во взглядах страны.

Автор статьи также отмечает, что премьер-министр Франции Элизабет Борн высоко оценила этот роман, заявив, что книга «как эхо отражает текущую международную обстановку и конфликт на Украине», а бывший министр иностранных дел республики Юбер Вердин назвал роман «невероятно правдоподобным».

Роман был опубликован в феврале прошлого года и продан во Франции тиражом свыше 430 тысяч экземпляров.

Напомним, в 2014 году французский философ и политолог Иван Бло презентовал в Москве свою книгу, заявляя, что многие французы хотели бы видеть своим президентом Путина.