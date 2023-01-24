Онищенко заявил, что миру нужно готовиться к новым пандемиям

Нужно готовиться и иметь возможности быстрого создания диагностики Фото: Иван МАКЕЕВ

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что странам необходимо готовиться к новым пандемиям, а также обладать возможностями быстрой диагностики вирусных инфекций.

«Пандемии будут. Нам нужно готовиться и иметь возможности быстрого создания диагностики, чтобы понимать, с каким вирусом мы имеем дело», - приводит ТАСС слова академика РАН, который также указал на необходимость обладать возможностями для быстрого создания вакцин.

Напомним, в конце декабря 2022 года появилось сообщение о том, что в России выявили смертельно опасный штамм гриппа, похожий на «испанку». По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот опасный мутировавший штамм несколько раз возвращался, а тяжелее всего была пандемия 2009 года, когда погибло примерно 18,5 тысячи человек. Кроме того, в НИИ имени Смородинцева сообщили, что заболеваемость гриппом в России в принципе выросла в несколько раз по сравнении с показателями 2021 года.