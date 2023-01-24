Диетолог назвала фрукты, которые противопоказано хранить вместе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина перечислила фрукты, которые нельзя хранить рядом друг с другом. Причина в том, что при неправильном соседстве продукты начинают портиться быстрее.

В первую очередь речь идет о яблоках и бананах. Оказавшись в общем пакете или корзине, они ускоряют созревание других фруктов и ведут к их скорейшему гниению.

Соседства с яблоками также не переносят апельсины, под действием этилена, который выделяют яблоки, они приходят в негодность.

- А вот если нужно ускорить созревание, например, авокадо, то яблоки и бананы станут отличными соседями, - сказала диетолог NEWS.ru.

Производят этилен не только яблоки и бананы, но и манго, киви.

Диетолог рекомендовала хранить бананы в холодильнике, а перед этим непременно замотать ножку связки пищевой пленкой или фольгой.