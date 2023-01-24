Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 26 января из-за ремонта

Крымский мост
Фото: Антон ПИКУС
Движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено в ночь на четверг, 26 января 2023 года. Об этом сообщает Минтранс России в своем телеграм-канале.
Запрет продлится 12 часов – с 00:00 до 12:00 по московскому времени, при этом ограничение на подходах к мосту введут за час до этого.
Решение ограничить движение автотранспорта связано с проведением ремонтно-восстановительных работ, уточнили в ведомстве.
Водителям рекомендуется заблаговременно планировать поездки с учетом введенного ограничения.
Напомним, в начале декабря 2022 автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после взрыва, произошедшего 8 октября. Рабочие заменили четыре поврежденных пролета и уложили асфальт.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал ранее, что автомобили с грузом планируют начать пропускать на Крымский мост к марту 2023 года.