Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 26 января из-за ремонта

Крымский мост Фото: Антон ПИКУС

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено в ночь на четверг, 26 января 2023 года. Об этом сообщает Минтранс России в своем телеграм-канале.

Запрет продлится 12 часов – с 00:00 до 12:00 по московскому времени, при этом ограничение на подходах к мосту введут за час до этого.

Решение ограничить движение автотранспорта связано с проведением ремонтно-восстановительных работ, уточнили в ведомстве.

Водителям рекомендуется заблаговременно планировать поездки с учетом введенного ограничения.

Напомним, в начале декабря 2022 автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после взрыва, произошедшего 8 октября. Рабочие заменили четыре поврежденных пролета и уложили асфальт.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал ранее, что автомобили с грузом планируют начать пропускать на Крымский мост к марту 2023 года.