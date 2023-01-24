В США рассказали, как помощь Украине вредит Вашингтону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский конфликт выявил серьезные проблемы в американской военной промышленности, подрывающие способность США вести полномасштабные военные действия, пишет Wall Street Journal со ссылкой на исследование вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонсона.

"... Американская оборонно-промышленная база не готова к условиям военного времени: запасы вооружений сократились до рекордно низкого уровня… Как эффективно сдерживать противника в случае, к примеру, конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, если у вас нет достаточного объема боеприпасов?" - написал эксперт.

Ранее CNN сообщало, что у США заканчиваются запасы некоторых видов оружия для поставок Украине.

Также агентство Bloomberg писало, что Запасы оружия США иссякнут через несколько месяцев из-за поставок на Украину. При этом действующих контрактов, нацеленных на восполнение запасов, в данный момент нет, сообщили изданию военные эксперты.

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