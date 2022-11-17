CNN: у США заканчиваются запасы некоторых видов оружия для поставок Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запасы ряда высокотехнологических систем вооружений и боеприпасов США для поставок на Украину заканчиваются, сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников.

По информации одного из источников, запасы ряда систем вооружений "сокращаются" после девятимесячного периода поставок Украине. Источник также добавил, что есть некоторый объем запасов, которые Штаты могут отправить Киеву.

Ранее сообщалось, что США направят Украине ракетные системы дальнего радиуса действия.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

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