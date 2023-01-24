Экс-футболист Евгений Савин стал фигурантом дела о дискредитации российской армии

Евгений Савин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший футболист, блогер Евгений Савин стал фигурантом административного дела о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы дела поступили в Тверской районный суд Москвы. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь инстанции Ксения Рогозина, добавив, что дата судебного заседания пока не назначена.

По ее словам, речь идет о правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии в целях защиты интересов страны и ее граждан). Санкции статьи предусматривают от 30 тысяч до 50 тысяч рублей штрафа для физических лиц.

Напомним, 4 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за дискредитацию российской армии, а также призывы к антироссийским санкциям.

Согласно закону, за публичное распространение ложной информации о ВС РФ положен штраф в размере до 1,5 млн рублей или же в размере дохода нарушителя за период до 18 месяцев. Кроме того, предусмотрено наказание в виде тюремного заключения до трех лет.