Глава "Роскосмоса" Борисов: Россия планирует нарастить орбитальную группировку спутников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что России необходимо нарастить орбитальную группировку спутников минимум до 1000. Таких целей стране нужно добиться к 2030 году.

- По нашему мнению, к 2030 году нам нужно иметь группировку минимум 1000 аппаратов, - сказал глава госкорпорации во время выступления на пленарном заседании Королёвских чтений в Москве.

При этом Борисов добавил, что сейчас у РФ около 200 спутников на орбите, а для того, чтобы увеличить их число важно производить по 250, а ближе к 2030 году по 300-350 аппаратов в год. И это, с учётом постепенной замены отработавших свой срок спутников на орбите.

В тысячу спутников, о которых говорит глава "Роскосмоса", должны входить аппараты связи, дистанционного зондирования Земли, а также метеорологические и навигационные спутники

В прошлом году занимавший на тот момент пост руководителя организации Дмитрий Рогозин заявлял, что весь ресурс спутников "Роскосмоса" работает на интересы российского Министерства обороны. Он также уточнял, что корпорация обладает военными технологиями нового поколения.