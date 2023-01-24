Российские войска разгромили 25-ю бригаду ВСУ в районе Северска

Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении Фото: REUTERS

Российские военные нанесли поражение 25-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украине (ВСУ) в районе Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе спецоперации на Украине, опубликованной в телеграм-канале ведомства во вторник, 24 января 2023 года.

В разгроме украинских войск задействовали авиацию, ракетные войска и артиллерию. Потери ВСУ составили до 50 военных. Уничтожены реактивная система залпового огня "Град", гаубица "Мста-Б", два пикапа и бронетранспортер.

Как ранее писал сайт KP.RU, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска после закрепления в Соледаре направят усилия на продвижение в сторону Артемовска и Северска.

Денис Пушилин также отметил, что Вооруженные силы РФ полностью взяли инициативу у ВСУ на линии соприкосновения на Донбассе. По его словам российская армия где-то наблюдает активное удержание позиций и изматывание противника, а где-то активные наступательные действия и продолжающееся.