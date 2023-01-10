Пушилин заявил, что ВС России перехватили инициативу ВСУ в Донбассе

Пушилин заявил, что ВС России перехватили инициативу ВСУ на Донбассе Фото: REUTERS

Вооруженные силы РФ полностью взяли инициативу у ВСУ на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

"Можно констатировать факт, что Вооруженными силами Российской Федерации полностью перехвачена инициатива у противника, и сейчас мы видим где-то активное удержание позиций и изматывание противника, а где-то активные наступательные действия и продолжающееся освобождение городов и районов Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Сегодня, сайт KP.RU писал, что подходят к концу бои в двух стратегически важных городах на Донбассе: Соледар и Артемовск (Бахмут). Первый из них уже частично взят российскими войсками, а ВСУ готовятся его сдать полностью. К такому выводу пришел военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, который рассказал о событиях последних дней на Донбассе.

Описывая серьезность событий, происходящих на Донбассе, Коц подчеркнул, что у Соледара и Артемовска (Бахмута) есть еще одна важная роль, которую уже прозвали "Бахмутской мясорубкой" для ВСУ.

Коц отмечает важность взятия Соледара для "изголодавшейся по серьезным успехам российской армии". По его словам для ВС РФ вход в город имеет и стратегическое, и психологическое значение.