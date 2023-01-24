AT: Зеленский в панике призывает Запад поставить Украине оружие

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Настоятельные призывы украинского лидера Владимира Зеленского к Западу предоставить ВСУ все более совершенное оружие говорят о панике в Киеве, пишет Asia Times.

Как считает автор публикации Стивен Брайен, большая часть поставленного оружия направлена на то, чтобы остановить серию проигрышей украинской армии.

"Это наспех доставленное оружие показывает, что Украина как никогда близка к проигрышу", - отмечается в публикации.

При этом, как добавил обозреватель, Зеленский тревожится о своей судьбе в случае победы России.

Ранее CNN сообщало, что у США заканчиваются запасы некоторых видов оружия для поставок Украине.

Также агентство Bloomberg писало, что запасы оружия США иссякнут через несколько месяцев из-за поставок на Украину. При этом действующих контрактов, нацеленных на восполнение запасов, в данный момент нет, сообщили изданию военные эксперты.