Кузбасс в 2023 году выделяет более 60 млн рублей на поддержку производителей овощей

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс вошел в число 76 регионов России, где с 1 января 2023 года стартовал федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства». На поддержку аграриям в этом году кузбасские власти выделяют 61 млн рублей.

«Наши сельхозпроизводители обеспечивают овощами жителей региона. В текущей экономической ситуации это крайне важное направление работы для аграриев, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев. - Мы не должны зависеть от импортных поставок и зарубежных семян. В прошлом сезоне в Кузбассе площади посадки картофеля были увеличены в сравнении с 2021 годом на 347 га и составили 8693 га, на 59 га больше было занято и овощами «борщевого» набора. В итоге собрали 200,9 тысяч тонн картофеля и 31,5 тысяч тонн овощей. В этом году нужно еще увеличить объемы производства».

Новая программа позволяет сельхозпроизводителям получить субсидии на развитие элитного семеноводства и расширение объемов производства овощей. Кроме того, аграриям компенсируют до четверти расходов на строительство овощехранилищ.