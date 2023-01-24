Названы типы поведения детей, выросших с родителями алкоголиками Фото: pixabay.com

Дети родителей, страдающих от алкогольной зависимости, могут пойти по двум жизненным сеценариям - спасение и изоляция. Об этом в беседе с Газета.ru сообщила психолог Кристина Дюран, отметив, что оба сценария очень негативно сказываются на человеке будучи во взрослой жизни.

«Первый сценарий - это вечное спасательство: отражение и проживание созависимости во всех смыслах слова. Это сменяющиеся чувства любви, жалости, сострадания к близкому, страдающему алкоголизмом, а также ненависти и презрения», - рассказала эксперт, отметив, что такие люди зачастую прибегают к шантажу, а также бесконечным уговорам и давлению для того, чтобы близкие прекратили чрезмерное употребление спиртного.

Вторым же сценарием, по словам Дюран, является практический полная изоляция от мира. По ее словам, такие люди зачастую испытывают стыд, а также обиду и презрение по отношению к родителям, которых они винят за то, что те предпочли не семью, а алкоголь. Как отметила психолог, подобная боль сильно влияет на психику и человек уходит в себя.

«Прекращают общение полностью либо сводят общение до формального минимума. Есть те, кто „исключают“ родственника, страдающего алкоголизмом из своей семейной системы - то есть делают вид, что этого человека не существует», - рассказала она.

Ранее врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун рассказал о том, как распознать развитие алкогольной зависимости. Как писал «Пятый канал», специалист указал на то, что после распития спиртного человек чувствует себя увереннее и счастливее, а позже возникает желание снова оказаться в алкогольном беспамятстве.

Тем временем психолог Галина Руснак в беседе с Life.ru предупредила, что если в период праздников каждый день выпивать алкоголь, то уже вскоре человек погрузится в депрессию.