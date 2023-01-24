Виктор Бут сообщил, что при передаче из тюрьмы США исчезла часть его документов и картин

Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ

Россиянин Виктор Бут, ранее освобожденный из американской тюрьмы, в беседе с Lenta.ru сообщил, что в доставленных из тюрьмы личных вещах, который, как он отметил он не планировал забирать, у него не хватает части документов, а также картин.

«Американцы собрали все, что было, включая поношенный спортивный костюм, сношенные тапки и кроссовки. Я даже не планировал это брать. Для меня было важно, чтобы были фотографии, мои картины, мои записи и часть книг», - рассказал он, отметив, что в итоге в отправленных к нему вещах не хватало «многих рисунков, которые куда-то исчезли», а также «некоторых документов и некоторых книг».

Однако, Бут сообщил, что исчезновение личных вещей не станет для него большой проблемой. «Получили вещи - и хорошо», - отметил он, поблагодарив посольство и людей, встретивших его вещи в аэропорту.

Как писал ОТР, обмен отбывавшего наказание в США россиянина Виктора Бута на осужденную в России американку Бриттни Грайнер состоялся в аэропорту Абу-Даби.

Виктор Бут в беседе с «Известиями» рассказал, как в американской тюрьме праздновали Новый год и Рождество, сообщив, что там проводились «конкурсы, лото, бинго». Однако, по его словам, все это «было на уровне детского сада или что-то такое». Как он отметил, «в основном для галочки».