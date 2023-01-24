Суд приговорил гендиректора НПО Лавочкина к трем годам колонии за злоупотребление полномочиями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 января Химкинский городской суд Московской области вынес приговор гендиректору НПО им. Лавочкина Владимиру Колмыкову.

Мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями. Кроме того, теперь ему запрещено занимать руководящие должности в органах госвласти и коммерческих организациях с госучастием на два года.

Он был взят под стражу в зале суда.

Что касается второго фигуранту дела - бывшего руководителя Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимира Солнцева - то ему по решению суда было назначено шесть лет колонии общего режима, пишет "Интерфакс". Как и Колмыкову, ему на два года запретили занимать должности в органах государственной и муниципальной власти. Он также был взят под стражу в зале суда.

Также известно, что с каждого из фигурантов дела взыскали более 662 миллионов рублей в пользу НПО "Энергомаш".