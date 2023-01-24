Пешеход попал под колеса машины в Ставрополе

В аварии пострадала женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе на пешеходном переходе под колеса автомобиля попала местная жительница.

Как сообщает Newstracker, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 9 утра на Российском проспекте. По предварительным данным, водитель за рулем Kia Rio, совершая разворот, не уступил дорогу женщине, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 47-летняя горожанка получила перелом ноги. С места аварии пострадавшую женщину доставили в одну из больниц Ставрополя. Ей оказывается вся необходимая помощь.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья.

Выяснилось, что за рулем иномарки находился 44-летний житель краевой столицы. На момент ДТП он был трезв, за последние два года за нарушение правил дорожного движения к ответственности не привлекался.

По факту аватоаварии с участием пешехода проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства дорожного инцидента.