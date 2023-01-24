Рогов сообщил о теракте в Бердянске: взорвался автомобиль местной предпринимательницы

Фото: телеграм-канал Владимира Рогова

В Бердянске 24 января взорвался автомобиль местной предпринимательницы, в момент взрыва женщина находилась внутри машины. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

- Около 16:00 на улице Руденко, возле школы № 5, взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай, которая, по предварительной информации, находилась в момент взрыва в автомобиле, - написал он в своем телеграм-канале.

Позже он уточнил, что женщина осталась жива, но в результате происшествия получила лёгкую контузию.

- Террористы неоднократно угрожали Валентине убийством за её позицию в деле налаживания мирной жизни ... И вот сегодня ее попытались убить, совершив теракт, - уточнил политик.

Также Рогов добавил, что в машине сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое находилось под пассажирским сиденьем со стороны водителя автомобиля.