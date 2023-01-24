Лавров прибыл с рабочим визитом в Анголу

Глава МИД РФ Лавров проведет переговоры с главой МИД Анголы Тете Антониу и президентом Жоау Лоуренсу Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл вечером 24 января с рабочим визитом в Анголу, сообщает корреспондент ТАСС.

Предполагается, что Лавров проведет переговоры с главой МИД Анголы Тете Антониу и президентом Жоау Лоуренсу в столице африканской республики Луанде.

Помимо этого российский дипломат примет участие в церемонии возложения венка к саркофагу первого президента Анголы, лидера Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА) Антониу Нету и второго президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша.

Прежде Лавров выразил надежду, что страны Африканского союза в диалоге с Западом учтут положение дел вокруг ситуации в Украине. Руководитель российского внешнеполитического ведомства добавил, что понимает заинтересованность африканских партнерах в мирном урегулировании конфликта России с Украиной. Москва также считает этот вариант "приоритетным", уточнил Лавров.