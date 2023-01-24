Минкульт подтвердил, что стоп-листа артистов не будет Фото: Александр КОЦ

Министерство культуры России высказалось против создания списка артистов, которые запретят участвовать в проектах, финансируемых из госбюджета. В ведомстве отметили, что подобная работа не входит в их компетенцию.

Создать публичный список знаменитостей, которым не стоит платить зарплату из бюджета, предложила депутат Госдумы Екатерина Стенякина. В стоп-лист, по мнению парламентария, должны попасть те, кто критикуют Россию.

Она отметила, что определять творческих людей, «порочащих свою страну», должны в том числе Минкультуры, так как ведомство распределяет средства.

В ведомстве же ответили, что не имеют никакого отношения к реализации инициативы.

- В компетенцию Министерства не входит правовая оценка действий частных лиц (не являющихся сотрудниками подведомственных учреждений) и введение каких-либо регулирующих норм в отношении них, – пояснили «Абзацу».

За последнее время с критикой действий российских властей и России выступили многие артисты. Некоторые из них покинули страну и теперь работают за границей, но есть и те, кто совмещает жизнь за рубежом и работу на российской сцене.