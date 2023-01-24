Муфтии России назвали сожжение Корана в Швеции кощунством и оскорблением мусульман всего мира

Мусульмане России осудили акцию в Стокгольме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Муфтии России выступили с резким осуждением акции сожжения Корана в Швеции. Ведущие мусульманские организации нашей страны выступили с совместным заявлением, в котором назвали действия протестующих в Стокгольме актом вандализма. По мнению мусульман России, сожжение священной книги продемонстрировало глубокое разложение европейского общества.

«Это не просто провокация, это оскорбление мусульман всего мира. Это кощунство. К большому сожалению, мы в очередной раз сталкиваемся с сатанинскими действиями в Европе. Публичное сожжение Священного Корана в столице Швеции свидетельствует о глубоком разложении европейского общества», - говорится в совместном заявлении муфтиев, текст которого имеется в распоряжении сайта kp.ru.

В заявлении также отмечается: то, что на Западе выдается за свободу слова и свободу вероисповедания, на самом деле является ущемлением прав человека и попранием основных духовных ценностей. Такие действия не могут не вызывать протест не только у мусульман всего мира, но и у представителей других вероисповеданий.

«Это удар по всем религиям», - подчеркивается в документе.

По мнению муфтиев, либеральные европейские ценности давно превратились в ширму, за которой скрываются нетерпимость, расизм, ксенофобия и исламофобия. Европейское общество последовательно проводит идею превосходства Запада над иными культурами и цивилизациями, и последние события в Стокгольме – яркий тому пример. В нашей стране, уверены муфтии, такие действия были бы просто невозможны.

«В России не только уважают чувства всех верующих, в том числе и мусульман, но и активно их защищают. Россия - это страна, в которой более 200 лет назад впервые был напечатан Священный Коран в подлинном виде, по всем каноническим правилам. Неприкосновенность священных писаний гарантируется у нас федеральным законом, а духовно-нравственные ценности стали основой общества и государства», - заявили главы мусульманских организаций. Муфтии России выразили надежду, что подобные провокации в Европе больше не повторятся.

В совместном заявлении свое мнение выразили Координационный центр мусульман Северного Кавказа, Центральное духовное управление мусульман России, Духовное управление мусульман Российской Федерации, Духовное собрание мусульман России и другие мусульманские организации нашей страны.

Напомним, громкий политический скандал разгорелся после того, как в субботу, 21 января представители правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана публично сожгли Коран возле посольства Турции в Стокгольме. Палудан заявил, что этой акцией они выражают свое отношение к решению Турции и турецкого лидера Тайипа Эрдогана препятствовать вступлению Швеции в НАТО. Сожжением священной книги дело не ограничилось: лидер «Жесткого курса» также показал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Основанная в 2017 году партия ранее не раз критиковала мусульман и публиковала в соцсетях антиисламские видео.