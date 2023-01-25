РСТ: отмена НДС для туроператоров снизит цены на туры и расширить их ассортимент

Отмена НДС для туроператоров позволит снизить стоимость туров, расширить их ассортимент и будет способствовать развитию турбизнеса. Фото: Евгения ГУСЕВА

Отмена НДС для туроператоров позволит снизить стоимость туров, расширить их ассортимент и будет способствовать развитию турбизнеса.

«Отмена НДС для туроператоров создает необходимые предпосылки для развития этого вида бизнеса.... В выигрыше оказывается и потребитель, поскольку отмена НДС в данном случае способствует расширению ассортимента туров в комбинации с различными видами перевозки, а также становится стимулом к снижению его стоимости», - цитирует ТАСС комментарий Российского союза туриндустрии к предложению Минэкономразвития освободить от НДС туроператоров, которые специализируются на внутреннем и въездном туризме.

Такое предложение глава министерства Максим Решетников озвучил во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства во вторник 24 января.

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