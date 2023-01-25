В Челябинске нашли 13-летнюю пропавшую в Бурятии девочку

Пропавшую в Бурятии 13-летнюю девочку нашли в Челябинске.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Завершились поиски 13-летней девочки, которая пропала в Бурятии. Ее обнаружили в Челябинске, сообщили в правоохранительных органах.
Напомним, девочка пропала 17 января. Она ушла из дома в селе Сотниково. Сообщалось, что девочка сказала родителям, что собирается навестить бабушку. На самом деле она пошла на встречу с мужчиной с сайта знакомств.
С подростком работают психологи, позже девочка будет передана законным представителям.
Девочку с необычной прической – яркими африканскими косичками - несколько дней искали не только сотрудники правоохранительных органов, но и более 50 волонтеров. Подробности поиска подростка здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что по факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело.
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