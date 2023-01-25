Еврокомиссия забеспокоилась о фермерах ЕС из-за торговли с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия рассматривает возможность пересмотреть режим либерализации торговли с Киевом, поскольку ситуация с аграрным экспортом восточноевропейской страны ставит фермеров из Европейского союза в невыгодное положение. Об этом сообщает Euractiv.

В статье говорится о том, что Еврокомиссия столкнулась с «растущим давлением» европейских стран, так как в текущих условиях фермеры оказались в невыгодном положении из-за притока продукции из Украины. Кроме того, в материале отмечается риск банкротства румынских, польских и венгерских агропроизводителей.

Представитель Еврокомиссии признал, что на сегодняшний день импорт продовольствия с Украины представляет «проблему» для фермеров Европейского союза.

Соглашение об ассоциации между Киевом и Брюсселе было подписано в 2014 году, но не вступило в силу сразу, поскольку требовало одобрение всех стран-членов Европейского союза. Только через три года документ ратифицировали, когда его подписало последнее оставшееся государство, которым были Нидерланды.