Онколог Раджабова напомнила, что родинки могут болеть и расти из-за травм Фото: "КП" Архив

Заведующая отделением опухолей головы и шеи ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России, врач-онколог Замира Раджабова ответила, почему могут болеть родинки. Не всегда рост или изменения во внешнем виде родинки свидетельствуют о меланоме, порой боль может быть следствием травмы.

- Под родинкой может образоваться киста или атерома. Родинка увеличивается, может воспалиться, нагноиться, начать сочиться, - говорит врач «Газете.Ru».

Чаще всего люди сами ставят себе страшный диагноз и бегут к врачу, а уже медики способны дать точную оценку: какого качества новообразование и от чего возникла проблема. Порой это бывает следствием царапины.

Ранее онколог посоветовала прийти на прием, если герпес не заживает дольше двух недель. Аналогичным образом нужно поступить если язва затягивается и открывается вновь, сообщает ФАН.

Кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной деятельности «Евроонко» Денис Романов рассказал в беседе с RT, какие факторы могут влиять на развитие онкозаболеваний.

Симптомы опасных болезней зачастую становятся заметными далеко не сразу, когда время уже упущено. Именно поэтому все врачи единогласно призывают пациентов не пренебрегать регулярными чекапами — комплексными обследованиями, пишет газета "Известия".