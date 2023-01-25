В Госдуме призвали ограничить продажу этанола для борьбы с суррогатом Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутаты Государственной думы разработали законопроект об ограничении продажи этанола в целях борьбы с суррогатным алкоголем, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по экономической политике Максим Топилин.

Как передает ТАСС, документом предлагаются нормы, согласно которым организации оптовой торговли лекарствами смогут продавать препарат с международным непатентованным наименованием «Этанол» только юрлицам или индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую или медицинскую деятельность.

Кроме того, будет разрешена продажа этанола медицинским организациям, зарегистрированным в соответствии с законодательством государства-члена Организации экономического сотрудничества и развития и являющимся участниками проекта международного медицинского кластера. Согласно законопроекту, производители этанола будут обязаны наносить средства идентификации на первичную упаковку независимо от наличия вторичной упаковки.

В сообщении отмечается, что значительный объем спиртосодержащих лекарственных препаратов с непатентованным наименованием «Этанол» реализуется нелегально и используется в качестве сырья для производства суррогатного алкоголя. По словам законодателей, в отношении производства и оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов действует только их обязательная маркировка средствами идентификации.