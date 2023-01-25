Зеленский ввел санкции СНБО Украины в отношении десяти представителей УПЦ и РПЦ, фото: Анна Марченко/ТАСС

Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении персональных санкций в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви.

В приложении к нему перечисляются лица, в отношении которых введены санкции: предприниматель, клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Петр Лебедь и другие лица.

Санкции в отношении них вводятся на пятилетний срок и предполагают блокирование активов, запрет участия в приватизации, аренде госимущества, лишение госнаград Украины и многие другие ограничения.

Ранее Зеленский озвучил пять мер против православной церкви. Отмечалось, что в украинский парламент внесут законопроект о запрете “аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций”.

Также ранее православных на Украине изгнали из храмов на улицу на Рождество. Настоятель Киевско-Печерской лавры попросил Зеленского оставить УПЦ храмы.