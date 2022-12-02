Зеленский озвучил пять мер против православной церкви

Зеленский назвал пять мер против православной церкви, которые будут применены на Украине. Фото: REUTERS

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений о мерах против Украинской православной церкви. Об этом в четверг 1 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором перечислил пять направленных против православной церкви мер.

В частности, Зеленский сообщил, что СНБО поручил правительству Украины внести в Верховную раду законопроект, запрещающий «деятельность на Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций».

Также сообщается, что устав об управлении УПЦ проверят на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом, в Киево-Печерской Лавре проведут проверку на наличие правовых оснований и соблюдения условий использования находящегося в Лавре имущества, а украинские силовые структуры будут «активизировать мероприятия по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины».

Зеленский также пообещал в скором времени обнародовать имена лиц, против которых будут введены санкции и анонсировал расширение полномочий Государственной службы по этнополитике и свободе совести, пишет ТАСС.

Напомним, украинские СМИ сообщили об обысках в Киево-Печерской лавре.

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Позднее СБУ сообщило о подозрении священников в восхвалении русского мира.

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