Пушилин сообщил, что в ДНР проблемы с водой решатся после освобождения всей республики

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Донецкая Народная республика вновь будет полностью обеспечена водой после освобождения всей ее территории и части Харьковской области, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"... Донбасс снова будет обеспечен водой, после того момента, как будет освобождена вся территория ДНР и часть харьковской. То есть когда Северский Донец в полной мере сможет быть направлен на обеспечение водой населения ДНР", - уточнил он представителям СМИ.

В настоящее время, по его словам, возводятся ветки водовода из Ростовской области в ДНР, которые позволят сократить дефицит воды в регионе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 января 2023 года публикует сайт KP.RU.