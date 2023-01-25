Аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за забастовки профсоюза Фото: Иван ВИСЛОВ

Аэропорт Берлина отменил все рейсы, назначенные на среду, 25 января, по причине забастовки немецкого профсоюза Verdi. Данное сообщение было опубликовано на сайте профсоюза.

Как передает агентство Bloomberg, было соответствующе решение затронет свыше 35 тысяч пассажиров, а в общем отменено примерно 300 рейсов.

Профсоюз Verdi призывает присоединиться к своей стачке службы обеспечения безопасности полетов, а также сотрудников наземных транспортных служб, отмечая, что пассажирам нужно «настраиваться на задержки и отмены рейсов».

Немецкий профсоюз требует повышения заработной платы на 500 евро для сотрудников, чьи контракты были заключены только на один год, однако работодатель готов предложить более долгосрочные контакты, но при сохранении текущий зарплаты.

Напомним, в ноябре прошлого года в лондонском аэропорту Хитроу прошла трехдневная забастовка персонала.