В Лондоне в аэропорту Хитроу началась трехдневная забастовка персонала

В аэропорту Хитроу началась трехдневная забастовка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В лондонском аэропорту Хитроу около 350 сотрудников наземного обслуживания начали 72-часовую забастовку с требованием увеличения заработной платы в связи с рекордным ростом стоимости жизни, об этом сообщил телеканал Sky News.

«Наземный персонал в Хитроу объявил 72-часовую забастовку в протест против низкой заработной платы. Около 350 работников начали акции протеста с 4 утра в пятницу», – говорится в сюжете.

По информации телеканала, в связи с забастовкой возникнут перебои в работе некоторых авиакомпаний и множество задержек рейсов, вылетающих из терминалов 2, 3 и 4.

Как заявил представитель Хитроу телеканалу Sky News, аэропорт осведомлен о проведении забастовки и ведет переговоры с авиакомпаниями-партнерами для составления резервных планов по поддержке наземного обслуживания.

Как сообщал сайт KP.RU, согласно данным Бюро национальной статистики по итогам октября 2022 года в Британии годовая инфляция ускорилась до 11,1%, что стало рекордным с 1981 года.