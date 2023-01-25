Песков считает провальным планом возможную поставку танков Abrams Украине

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможная поставка украине танков Abrams Украине по технологическим аспектам является провальным планом, заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

“Я убежден, что многие специалисты осознают абсурдность и этой идеи тоже, просто по технологическим аспектам этот план достаточно провальный. А главное - явная абсолютно переоценка того потенциала, который добавит вооруженным силам Украины. Это еще одно заблуждение…", - сказал Песков.

Ранее 12 стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это свое разрешение, об этом сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

Накануне издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что правительство Германии во главе с Олафом Шольцем согласилось передать ВСУ танки Leopard 2.