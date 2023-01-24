В Киеве заявили, что 12 стран готовы передать Украине 100 танков Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двенадцать стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это свое разрешение, об этом сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

Телеканал привел слова чиновника, соответствующие соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников, которая состоялась на прошлой неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.

В сюжете отмечалось, что Польша и Финляндия уже публично заявили о готовности передать Киеву танки.

Кроме того, по словам украинского чиновника, Испания, Нидерланды и Дания также хотят предоставить Украине некоторое количество танков.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава запросила у Берлина разрешения на передачу Киеву немецких танков Leopard 2.

Он отметил, что Германия уже получила наше заявление о согласии на передачу танков Leopard 2 на Украину.

24 января 2023 года газета Financial Times написала, что нежелание Германии одобрить отправку танков на Украину подрывает доверие к оборонному сектору страны.

В статье подчеркнули, что негодование, вызванное отказом канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить экспорт танков Leopard 2 в Киев, дало другим странам повод усомниться в партнерских качествах Германии.

При этом указывалось, что производители оружия в Германии опасаются, что история с танками подорвет потенциал сектора.

19 января 2023 года новый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не выступает в качестве стороны конфликта в Украине.

Как отметил министр, несмотря на то, что спецоперация России в Украине затронула Германию, ФРГ не выступает воюющей стороной.